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Евгений Попов: Надо запретить недобросовестным компаниям реставрировать объекты культурного наследия

17:08
  • четверг
  • 27 мая 2021

Журналист осмотрел ход реставрационных работ в МГУ

Журналист Евгений Попов осмотрел ход работ в МГУ, где проходит реставрация аудиторий.

"Хочу акцентировать внимание, что конфликт вокруг реставрации исторических аудиторий в ведущем вузе страны исчерпан. Благодаря своевременному вмешательству руководства университета и Департамента культурного наследия Москвы, удалось оперативно исправить нарушения в культуре проведения реставрационных работ", - заявил Попов.

В четверг журналист посетил МГУ в сопровождении главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Журналист Попов предложил десятикратно увеличить минимальный размер штрафа за порчу или утрату объекта культурного наследия. По его мнению, если компания допускает множественные нарушения при реставрации объектов исторического наследия, необходимо предусмотреть возможность ее исключения из списка допущенных к конкурсу на выполнение подобных работ.

Говоря о сложностях при реставрационных работах, Алексей Емельянов обратил внимание на необходимость привлечения большего количества специалистов: "В Москве реализуется одна из самых масштабных реставрационных программ в мире. За последние 10 лет было отреставрировано более 1600 объектов культурного наследия, каждый год список пополняется на более чем 100 отреставрированных зданий, более 500 находятся в работе. На такие объемы работ нужен большой отряд профессионалов".

В МГУ руками реставраторов были обновлены светильники, мебель, вентиляционные решетки. Если предмет не подлежал восстановлению, его создавали из того же материала, причем, используя технологии реставрации 50-х годов.

По словам представителей МГУ, к началу учебного года завершится ремонт 6 учебных кабинетов. Парты реставрируются в мастерских Московской области, люстры будут обновлены в Санкт-Петербурге. Уже сегодня полностью отремонтирован актовый зал – заменены портьеры и обивка стен, отреставрированы стулья, настенная мозаика и светильники.

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Реставрация аудитории в МГУ
Реставрация аудитории в МГУ
Евгений Попов осмотрел ход реставрации МГУ
Евгений Попов осмотрел ход реставрации МГУ
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