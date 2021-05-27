На ЧМ по хоккею в Риге пустят зрителей

Но только тех, кто вакцинировался или переболел COVID-19

В четверг состоялось заседание правительства Латвии, на котором было принято решение с 1 июня допустить болельщиков на проходящий в эти дни в Риге чемпионат мира по хоккею. Об этом пишет местное агентство LETA.

Уточняется, что доступ на трибуны получат, в частности, те, кто минимум 14 дней назад прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

"Игры чемпионата очно также смогут смотреть лица, которые переболели COVID-19", - уточняется в сообщении.

В среду сборная России одержала третью победу на ЧМ. Была обыграна со счетом 3:0 команда Дании. С девятью очками россияне занимают второе место в группе А. Завершится турнир 6 июня.

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