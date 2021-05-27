ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На ЧМ по хоккею в Риге пустят зрителей

17:05
  • четверг
  • 27 мая 2021

Но только тех, кто вакцинировался или переболел COVID-19

В четверг состоялось заседание правительства Латвии, на котором было принято решение с 1 июня допустить болельщиков на проходящий в эти дни в Риге чемпионат мира по хоккею. Об этом пишет местное агентство LETA.
Мэр Риги приказал снять флаги поддержавшей Белоруссию хоккейной федерации

Уточняется, что доступ на трибуны получат, в частности, те, кто минимум 14 дней назад прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

"Игры чемпионата очно также смогут смотреть лица, которые переболели COVID-19", - уточняется в сообщении.

В среду сборная России одержала третью победу на ЧМ. Была обыграна со счетом 3:0 команда Дании. С девятью очками россияне занимают второе место в группе А. Завершится турнир 6 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пустые трибуны
Пустые трибуны
Вид с трибун внутри Арены Рига
Вид с трибун внутри Арены Рига
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.