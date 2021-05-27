МИД призвал Британию отказаться от провокационной риторики

И не выдвигать против Москвы безосновательных обвинений
Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов провел телефонный разговор с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон, передает "Интерфакс" со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
Там сообщили, что Москва призывает Соединенное Королевство скорректировать свою политику на российском направлении - "в целях подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учета интересов".
В МИД добавили, что Британии следует отказаться от необоснованных обвинений в адрес Москвы.
Были отмечены в разговоре и положительные моменты. В частности, сохраняется позитивная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram