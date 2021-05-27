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МИД призвал Британию отказаться от провокационной риторики

17:24
  • четверг
  • 27 мая 2021

И не выдвигать против Москвы безосновательных обвинений

Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов провел телефонный разговор с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон, передает "Интерфакс" со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
МИД ответил на угрозы Британии в адрес "Северного потока - 2"

Там сообщили, что Москва призывает Соединенное Королевство скорректировать свою политику на российском направлении - "в целях подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учета интересов".

В МИД добавили, что Британии следует отказаться от необоснованных обвинений в адрес Москвы.

Были отмечены в разговоре и положительные моменты. В частности, сохраняется позитивная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве.

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