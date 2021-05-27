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РФПИ: решение ВОЗ по "Спутнику V" - дело ближайшего будущего

17:37
  • четверг
  • 27 мая 2021

Фонд подписал соглашение о поставках с Детским фондом ООН

Как сообщил в четверг Российский фонд прямых инвестиций, было подписано соглашение о поставках 220 миллионов доз разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V"в Детский фонд ООН.
РФПИ наметил сроки сертификации "Спутника V" в ЕС

"Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации", - приводит сообщение фонда ТАСС.

В РФПИ добавили, что решение ВОЗ относительно "Спутника V" ожидается в ближайшем будущем.

Кроме того, фонд намерен провести переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации о возможном включении "Спутника V" в механизм COVAX.

Эффективность "Спутника V", первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, составляет 97,6%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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