РФПИ: решение ВОЗ по "Спутнику V" - дело ближайшего будущего

Фонд подписал соглашение о поставках с Детским фондом ООН
Как сообщил в четверг Российский фонд прямых инвестиций, было подписано соглашение о поставках 220 миллионов доз разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V"в Детский фонд ООН.
"Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации", - приводит сообщение фонда ТАСС.
В РФПИ добавили, что решение ВОЗ относительно "Спутника V" ожидается в ближайшем будущем.
Кроме того, фонд намерен провести переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации о возможном включении "Спутника V" в механизм COVAX.
Эффективность "Спутника V", первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, составляет 97,6%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram