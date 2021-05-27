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Евросоюз на год продлил санкции против Сирии

17:53
  • четверг
  • 27 мая 2021

За "репрессии против гражданского общества"

Совет Евросоюза на год продлил санкции против сирийских властей - до 1 июня 2022 года, передает ТАСС.
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"В свете продолжающихся репрессий против гражданского населения в стране", - объяснили решение в ЕС.

Уточняется, что из списка исключили пять умерших людей, всего в нем остаются 283 физических лица и 70 организаций.

ЕС ввел ограничительные меры против САР в 2011 году. Они, в частности, касаются, запрета на импорт нефти из Сирии, поставок туда готового топлива, заморозки в ЕС активов сирийского центрального банка.

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