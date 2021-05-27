Путин одобрил проект главного музея Вооруженных сил

Он откроется в парке "Патриот"

Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу, передает "ТВ Центр".

Министр представил президенту проект строительства музейного комплекса Вооружённых сил в парке "Патриот". По его словам, это будет самый крупный подобный музей в стране. Он разместится на площади в 150 тысяч квадратных метров. Уникальность будущего сооружения, которое будет иметь форму звезды, состоит в том, что в каждом из ее лучей предполагается демонстрировать уникальные артефакты разных исторических эпох - от Куликовской битвы до Сталинградского сражения. Тематика будет меняться каждые полгода.

Владимир Путин одобрил проект музея.

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