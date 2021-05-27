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Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном

18:14
  • четверг
  • 27 мая 2021

Он включает в себя три пункта

Никол Пашинян, ныне исполняющий обязанности премьер-министра Армении, рассказал о разработанном плане урегулирования конфликта с Азербайджаном, передает РИА "Новости".
Пашинян обвинил Азербайджан в попытках спровоцировать военный конфликт

В этом плане три пункта. Во-первых, отвод обеими сторонами военных от армяно-азербайджанской границы. Во-вторых, размещение на границе международных наблюдателей. В-третьих, уточнение границы (при участии международных посредников).

Речь, уточнил Пашинян, идет об участке госграницы Сотк-Хознавар.

В настоящее время некоторое количество азербайджанских военных остается на граничащей с Азербайджаном территории на юге Армении - в Сюникской области. Как заявляют в Ереване, пока этих военных не выведут, демаркацию обсуждать нельзя.

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