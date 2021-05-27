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Инициативу Нифантьева о бесплатных лекарствах для пенсионеров поддержало более 7 тысяч человек

18:12
  • четверг
  • 27 мая 2021

Член Общественной палаты поблагодарил москвичей за поддержку

Инициативу члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева, который ранее предложил обеспечить всех пенсионеров бесплатными лекарствами, поддержали уже более семи тысяч жителей Южного округа столицы.

Москвичи на уличном голосовании поддержали идею о бесплатных лекарствах пенсионерам
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"Считаю, что государство должно делать все возможное, чтобы представители старшего поколения жили как можно дольше, сохраняя физическую активность и бодрость духа. Поэтому я выступил с инициативой обеспечить всех пенсионеров бесплатными лекарствами отечественного производства. И я очень признателен москвичам за поддержку моего предложения. Мы собрали уже более семи тысяч подписей", - сказал Нифантьев на открытом уроке по скандинавской ходьбе для людей преклонного возраста. Мероприятие прошло на территории Бирюлевского дендропарка.

Член ОП добавил, что поддерживать здоровье позволяют не только активный образ жизни, но и, например, витамины, а для людей с хроническими заболеваниями - обязательные для них медикаменты.

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Евгений Нифантьев
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