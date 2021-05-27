В Грузии начали вводить паспорта вакцинации

Их получают те, кто сделал оба укола
Заместитель гендиректора Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья грузинского Минздрава Паата Имнадзе сообщила, что граждане республики уже могут обратиться в медучреждения для получения справки о вакцинации от COVID-19.
Обращаться за ними надо в учреждения, где была сделана вторая прививка.
"Они на компьютере распечатают вам справку с QR-кодом о том, что вы привиты дважды", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Всего по состоянию на сегодняшний день в стране зафиксировали 340838 заражений. 4699 человек скончались.
С 15 марта в Грузии идет вакцинация препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram