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Светлана Разворотнева просит власти расселить жителей ветхих домов на Варшавском шоссе

18:52
  • четверг
  • 27 мая 2021

Люди жалуются на тяжелый запах канализации, плесень и грибок

Член Общественной палаты России, руководитель АНО "Защита прав москвичей" Светлана Разворотнева встретилась с жителями ветхих домов на Варшавском шоссе. Здания включены в третий этап расселения по программе реновации, запланированный на 2029-2031 годы. Жильцы просят приблизить сроки расселения, но в Донском районе не хватает стартовых площадок под строительство нового жилья.

Власти пока не могут найти решение проблемы. В случае признания жилья аварийными возможно расселение граждан в другие районы столицы, однако не все из них согласны с таким вариантом.

Сами жители района предлагают следующий вариант: рассмотреть в качестве места застройки территорию, расположенную по адресу Варшавское шоссе вл. 8а-10а. В настоящее время там размещены два нежилых здания, одно из которых находится в частной собственности, что, безусловно, осложняет ситуацию. 

Светлана Разворотнева ранее обратилась к властям столицы с просьбой найти возможность переселить граждан из разрушающихся зданий в первый (2020-2024 гг.) или второй (2025-2028 гг.) этапы реновации в районе.

"У каждого из этих зданий своя история, но у людей, которые в них живут есть общее желание – как можно скорее переехать в новые квартиры. Безусловно, мы не можем оставаться в стороне и надеемся привлечь к этой ситуации внимание властей и общественности. Во многих районах столицы происходит борьба за стартовые площадки – собственники не хотят менять место жительства, их устраивают насиженные места. У этих протестов есть оборотная сторона медали: переехать не могут и те, кто остро в этом нуждается", - рассказала правозащитница.

Жильцы корпусов 3 и 25 дома №4 жалуются на тяжелый запах канализации, плесень и грибок. Дома - в прошлом общежития коридорного типа - находятся, по мнению людей, в полуразрушенном состоянии, непригодном для проживания.

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