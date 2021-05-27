Омичу дали 14 лет колонии за убийство рэпера

Преступление он совершил на почве ревности

Как сообщило в четверг управление Следственного комитета по Омской области, суд вынес приговор 35-летнему жителю Омска по делу об убийстве 29-летнего рэп-музыканта.

"Приговором суда Калинину назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел ночью 17 июня 2020 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый узнал об измене супруги. После этого он с ножом и топором отправился к дому обидчика. Тот вышел из подъезда рано утром и был убит с особой жестокостью.

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