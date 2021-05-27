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Президент Австрии заявил о нежелании ЕС быть колонией России

19:16
  • четверг
  • 27 мая 2021

Не тянет при этом Евросоюз ни к Штатам, ни к Китаю

Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил на встрече со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, что Евросоюз не должен становиться чьей-то колонией.
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"Я не хочу, чтобы ЕС был колонией Соединенных Штатов, Китая, России, или кого-либо еще - мы европейцы, и мы без лишней заносчивости гордимся этим", - приводит слова политика РБК.

Он также отметил, что важным для ЕС вопросом является координация в области оборонной политики.

Вместе с тем, по мнению ван дер Беллена, Евросоюз мог бы играть более важную роль, имей он более слаженную внешнюю политику. В частности, австрийский президент упомянул, что в 2020 году ЕС не смог сразу принять решение по санкциям против Белоруссии, возникли споры и о регистрации российской вакцины от коронавируса.

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