В Саратовской области загорелся газопровод

Могли пострадать трое рабочих

Как сообщили в четверг в региональном управлении МЧС, в Новоузенском районе Саратовской области рядом с Куриловкой загорелся принадлежащий ООО "Газпром трансгаз Саратов" участок газопровода, передает "Интерфакс".

"В настоящее время происходит факельное горение, выгорание газа. Задвижка перекрыта", - уточнили спасатели.

Они добавили, что объект находится в поле, угрозы населенным пунктам нет.

Известно, что могли пострадать трое рабочих. Прокуратура начала проверку.

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