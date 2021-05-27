ЦОДД потребовал наказать рэпера Элджея за отказ от медосвидетельствования

Центр готовит официальные обращения в прокуратуру и МВД

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит наказать рэпера Элджея (настоящее имя - Алексей Узенюк), который ранее отказался от медосвидетельствования.

"Мы считаем, что водитель, несмотря на его "звездный" статус, должен быть наказан по всей строгости закона, и в настоящий момент мы готовим официальные обращения в Прокуратуру и ГУ МВД", - говорится в сообщении ЦОДД в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на проспекте Маршала Жукова, за рулем которого находился Элджей. Рэпер отказался проходить медосвидетельствование.

В настоящее время на рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения")". Санкции этой статьи предусматривают штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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