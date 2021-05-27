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Минфин США пообещал бороться со "злонамеренной деятельностью России"

19:46
  • четверг
  • 27 мая 2021

С какой именно - не уточнил

Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила в четверг на слушаниях в Конгрессе, что ее ведомство будет бороться против "злонамеренной деятельности" России - всеми имеющимися способами.
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"И мы действительно считаем, что она [Россия] представляет собой очень серьезную угрозу нашей национальной безопасности", - приводит слова Йеллен ТАСС.

Она добавила, что попросила своего заместителя провести обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере возможных санкций против других стран. "Мы считаем, что санкции значительно укрепили национальную безопасность США", - уточнила глава американского Минфина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил общую позицию Кремля по санкциям: власти считают, что как инструмент политики они неэффективны в целом.

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