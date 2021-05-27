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На заводе "Ледванс" стартует первое в России производство увиолевого стекла

22:41
  • четверг
  • 27 мая 2021

Оно необходимо для безозоновых бактерицидных ламп

Ещё одно высокотехнологичное производство освоили российские специалисты. Сегодня смоленский завод "Ледванс" первым в стране начал массовое изготовление полуфабрикатов из увиолевого стекла для безозоновых бактерицидных ламп. Применение таких приборов безопасно для человека в отличие от стандартных аналогов.

Этого момента ждали не только на заводе "Ледванс" в Смоленске, но и вся медицина в России. На предприятии заработала производственная линия по изготовлению увиолевого стекла. Оно пропускает спектр ультрафиолетового излучения, которое разрушает ДНК микроорганизмов, а также отсекает озонирующие воздух лучи.

Бактерицидные ламы из увиолевого стекла - безозонные. То есть не пропускают озонообразующее излучение. Поэтому безопасны для человека, а также не требуют длительного проветривания помещения. Их эффективность в борьбе с коронавирусом подтверждена НИИ дезинфектологии при Роспотребнадзоре. Тем не менее, процесс выпуска трубок из такого стекла - крайне сложный и дорогостоящий. И до этого момента материалы закупались в Европе. Теперь же всё производство будет сугубо отечественным.

"Основная проблема была в стекле. Стекло мы покупали за границей и за очень хорошие деньги. И для того, чтобы насытить спрос рынка, мы вынуждены были построить эту печь и реализовать этот амбициозный проект", - заявил директор завода АО "Ледванс" в Смоленске Александр Селиверстов.

Производственный комплекс изготовления ламп на заводе "Ледванс" построили за рекордные полгода. В России аналогов нет, а в мире и вовсе лишь пять подобных предприятий. Линия полностью автоматическая и может управляться удалённо через интернет.

"Это отечественный завод, который работает по полному циклу. Стекло, лампа и приборы для ультрафиолета. Кроме этого, мы создали дополнительные рабочие места. Примерно около 40 рабочих мест. Кроме этого, мы увеличили экспортный потенциал в Смоленской области", - сказал Селиверстов.

К концу года на предприятии планируют изготавливать до 35 миллионов трубок из увиолевого стекла.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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Производство увиолевого стекла
Производство увиолевого стекла
Производство увиолевого стекла
Производство увиолевого стекла
Производство увиолевого стекла
Производство увиолевого стекла
Завод "Ледванс"
Завод "Ледванс"
Производство увиолевого стекла
Производство увиолевого стекла
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