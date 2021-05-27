Украина продолжит курс на ущемление прав русскоязычного населения

Рада работает сразу над двумя скандальными документами - о медиа и о коренных народах

Законопроект "О медиа" на Украине, в котором ужесточается политика по отношению к российским СМИ, будет принят Верховной радой в первом чтении до середины июля. Сегодня об этом сообщили в комитете по вопросам информационной политики украинского парламента. Тем самым киевские власти продолжают курс на конфронтацию с Россией и ущемление прав русскоязычного населения Украины, передает "ТВ Центр".

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду так называемый неотложный законопроект о коренных народах, в котором национальные меньшинства страны фактически делятся на два сорта. Высший сорт – это этносы, которые сформировались на территории Украины, в частности, крымские татары, и которые не имеют собственного государственного образования за пределами страны. Им гарантируют ряд особых прав, в том числе на образование на родном языке. Все остальным, в первую очередь, русскоязычным, в каких-либо правах отказано.

Если законопроект Зеленского примут, национальная политика Украины будет выглядеть примерно так: "титульной нации" – всё, "коренным народам" – защита, а третьесортным "некоренным" – выбор между ассимиляцией и эмиграцией. По мнению наблюдателей, Украина таким образом прямиком движется в сторону нацистского государства, как это было в Германии в 30-х годах.

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