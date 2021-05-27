ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина продолжит курс на ущемление прав русскоязычного населения

22:27
  • четверг
  • 27 мая 2021

Рада работает сразу над двумя скандальными документами - о медиа и о коренных народах

Законопроект "О медиа" на Украине, в котором ужесточается политика по отношению к российским СМИ, будет принят Верховной радой в первом чтении до середины июля. Сегодня об этом сообщили в комитете по вопросам информационной политики украинского парламента. Тем самым киевские власти продолжают курс на конфронтацию с Россией и ущемление прав русскоязычного населения Украины, передает "ТВ Центр".

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду так называемый  неотложный законопроект о коренных народах, в котором национальные меньшинства страны фактически делятся на два сорта. Высший сорт – это этносы, которые сформировались на территории Украины, в частности, крымские татары, и которые не имеют собственного государственного образования за пределами страны. Им гарантируют ряд особых прав, в том числе на образование на родном языке. Все остальным, в первую очередь, русскоязычным, в каких-либо правах отказано.

Если законопроект Зеленского примут, национальная политика Украины будет выглядеть примерно так: "титульной нации" – всё, "коренным народам" – защита, а третьесортным "некоренным" – выбор между ассимиляцией и эмиграцией. По мнению наблюдателей, Украина таким образом  прямиком движется в сторону нацистского государства, как это было в Германии в 30-х годах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Митинг против русского языка на Украине
Митинг против русского языка на Украине
Участинки митинга на Украине
Участинки митинга на Украине
Украинские радикалы
Украинские радикалы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.