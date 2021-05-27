Путин заявил о растущей роли применения крылатых ракет

Армия и флот должны быть оснащены таким оружием, сказал президент

Российская армия должна быть компактной и эффективной, а для этого необходимо развивать военно-транспортную авиацию. Сегодня об этом заявил в Сочи Владимир Путин на заключительном на этой неделе совещании с руководством Минобороны и главами предприятий ОПК.

В сочинском цикле совещаний президента с представителями Минобороны и ВПК – три встречи. На первой - обсуждали развитиe Вооружённых сил на долгосрочный период. Затем - реализацию гособоронзаказа. Финальное совещание верховный главнокомандующий начал с вопросов разработки и серийного производства высокоточного оружия большой дальности. Недавние военные конфликты и опыт ведущих армий мира показывают, что роль применения крылатых ракет и управляемых боеприпасов растет, заявил Путин.

"Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности "Х-101", "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров. По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными. В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях в ходе операций против террористов в Сирии", - сказал глава государства.

Президент поставил задачу сохранить темпы производства современных крылатых ракет, реактивных систем и управляемых авиабомб. Второй вопрос повестки ‒ развитие военно-транспортной авиации ВКС России. Завершаются испытания лёгкого "транспортника" нового поколения Ил-112В. Модель собирают на Воронежском авиационном заводе. Она предназначена для замены советских образцов Ан-24 и Ан-26. На борту Ил-112В могут размещаться грузы и до 44 пассажиров. Взлетать и приземляться "транспортник" готов на небольшие малооборудованные аэродромы. В этом году запланирована поставка двух таких самолётов. Кроме того, войска должны получить пять серийных Ил-76МД-90А - воздушных универсалов, которые способны доставлять десант и крупную технику, эвакуировать раненых и тушить лесные пожары. Верховный главнокомандующий отметил, что армии требуется значительно большее количество не только самолетов, но и вертолётов.

"Слаженная работа, высокая готовность авиапарка во многом определяют мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния. Для нашей страны с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это имеет особое значение, для того чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", – сообщил президент.

После совещания Сергей Шойгу представил Владимиру Путину проект строительства главного музея Вооруженных сил. Огромное экспозиционное пространство площадью почти 150 тысяч квадратных метров планируют создать в подмосковном парке "Патриот". В музее могут выставить тысячи экспонатов, представляющих многовековую историю воинства, сейчас многие из них находятся в запасниках.

"В каждом из крыльев - своего рода театр. Здесь - Бородинское сражение. Здесь же будут представлены артефакты, костюмы, флаги", - сказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Какой макет красивый! Это звезда?" – спросил президент России Владимир Путин.

"Да, Владимир Владимирович, звёзды. Звезда одна на одну наложена, и они на разных уровнях будут, естественно, здесь представлены", - показал Шойгу.

На аллеях вокруг музейного здания авторы проекта предлагают выставить образцы бронетехники и авиации. И в течение года менять экспозицию, чтобы любители военной истории каждый раз, приезжая в парк "Патриот", открывали для себя что-то новое.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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