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Минск рассчитывает на поддержку Москвы в условиях давления Запада

20:06
  • четверг
  • 27 мая 2021

Белоруссия призывает Россию восстановить полноценное авиасообщение

В ходе встречи с главой кабмина России Михаилом Мишустиным премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск отмечает "абсолютно несправедливое давление западных стран", которое показывает при этом тенденцию к эскалации.
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"В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации", - приводит слова белорусского политика ТАСС.

По его словам, Минск призывает Москву восстановить полноценное авиасообщение, а также открыть новые направления для белорусского авиаперевозчика.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад прекратить демонизировать Белоруссию в ситуации с инцидентом с лайнером Ryanair.

23 в Белоруссии экстренно приземлился из-за сообщения о бомбе самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан.

На Западе эта ситуация вызвала громкий скандал, Минску грозят серьезные санкции.

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