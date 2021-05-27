Пассажирский Як-42 аварийно сел в Новосибирске

У него отказал один из двигателей
Как сообщил в четверг "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, в Новосибирске совершил аварийную посадку пассажирский лайнер Як-42.
Самолет следовал из Новосибирска в Братск, когда у него загорелся, а потом отказал левый двигатель. В салоне началось задымление.
"Самолет экстренно вернулся в Новосибирск и совершил аварийную посадку", - передал собеседник агентства.
Отмечается, что пострадавших в результате нештатной ситуации нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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