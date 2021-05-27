"Мой родной, мы все тебя так ждали!" У Волосожар и Транькова родился сын

Фигуристы стали родителями во второй раз

Фигуристы Татьяна Волосожар и ее муж, спортсмен Максим Траньков стали родителями во второй раз. У пары родился сын.

"Наша семья стала больше на три килограмма 950 граммов и выше на 55 сантиметров! Мой родной, мы все тебя так ждали!" - сообщила в своем личном блоге в соцсети Instagram Волосожар.

В четверг двукратная олимпийская чемпионка в парном катании опубликовала фотографию из роддома. Она поблагодарила врачей и мужа, а также рассказала о самочувствии.

"Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы", - написала 35-летняя Волосожар.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков заключили брак в 2015 году. В феврале 2017 года спортсменка родила своему мужу дочь. Девочку назвали Анжеликой.

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