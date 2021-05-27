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В Молдавии восстановили оскверненный мемориал советским воинам

20:55
  • четверг
  • 27 мая 2021

Вандалы выломали звезду Вечного огня

Посольство России в Молдавии сообщило, что мемориал славы советским воинам в городе Вулканешты, оскверненный вандалами, восстановлен. Виновные найдены.
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"Надругательство над воинскими захоронениями и памятниками не только кощунственно, но и уголовно наказуемо в Российской Федерации", - напомнили в российском диппредставительстве.

Ранее стало известно, что вандалы выломали звезду Вечного огня и выбросили ее в 100 метрах от комплекса.

Посольство России прежде неоднократно выражало обеспокоенность в связи с актами вандализма, связанными с осквернением памятников советским солдатам в Молдавии.

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