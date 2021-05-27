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Меркель рассказала о ходе вакцинации от COVID-19 в Германии

21:23
  • четверг
  • 27 мая 2021

До конца лета в ФРГ планируют привить всех граждан

По итогам совещания с главами регионов страны канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что две прививки от коронавируса сделали уже около 13 миллионов немцев (15,7% населения ФРГ).
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"35 миллионов немцев - это 41,5% населения - сделали как минимум одну прививку, и 13 миллионов - 15,7% - уже полностью привиты ", - приводит слова политика ТАСС.

Как отметила Меркель, вакцинация привела к положительному эффекту среди особо уязвимых групп населения - значительно сократилось число случаев COVID-19 с тяжелым течением.

Кроме того, канцлер напомнила о планах немецких властей привить все население Германии до конца лета.

В ФРГ прививочная кампания началась в конце декабря. Первыми прививку сделали граждане старшего возраста и медсотрудники. В стране используются препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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