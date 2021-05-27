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Путин отметил работу основателя Центра Рогачева Александра Румянцева благодарственным письмом

21:32
  • четверг
  • 27 мая 2021

Президент поблагодарил Румянцева за вклад в развитие здравоохранения

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил главному детскому онкологу-гематологу, академику РАН, основателю Центра имени Дмитрия Рогачева Александру Румянцеву благодарственное письмо Владимира Путина за вклад в развитие здравоохранения и в связи с 10-летием со дня открытия Центра, передает АГН "Москва".

"Благодарю вас за вклад в развитие здравоохранения и в связи с 10-летием со дня открытия Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева", - говорится в письме президента.

Ранее Путин в своем онлайн-выступлении на пленарной сессии конгресса "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике" назвал "личной историей" решение о создании Центра.

"Этот уникальный центр открылся 10 лет назад. Для меня это личная история, потому что это встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым, жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, определила немедленное решение о создании клиники для детей, больных раком", - сообщил президент.

Путин высоко оценил результаты работы сотрудников центра и отметил их признание на международном уровне.

Выступая на конгрессе Кириенко отметил, что результаты работы сотрудников учреждения применяются во всех регионах. "Отдельные слова благодарности я хотел бы сказать всему коллективу центра за огромную работу по популяризации распространения всех своих наработок", - подчеркнул он.

Центр имени Рогачева – это самая большая клиника в Европе по детской гематологии, онкологии и иммунологии. Ежегодно сюда поступают до 2000 первичных пациентов, госпитализируют – 10 тысяч детей.

В год Центр имени Рогачева выполняет до 200 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, что является одним из самых высоких показателей не только в России, но и в мире.

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