США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу

Вашингтон считает ДОН нецелесообразным

В четверг агентство Associated Press сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена уведомила Москву о нежелании возвращаться в Договор по открытому небу.

Уточняется, что об этом заместитель госсекретаря Уэнди Шерман сказал заместителю министра иностранных дел Сергею Рябкову. Вашингтон считает возвращение в ДОН нецелесообразным.

Российский МИД подтвердил эту информацию.

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году. Участники соглашения получают возможность совершать разведывательные полеты над территорией друг друга.

Штаты вышли из ДОН в ноябре 2020 года. Государственная дума единогласно приняла соответствующий законопроект в мае 2021-го.

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