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Генсек НАТО: модели поведения России и Белоруссии очень похожи

22:20
  • четверг
  • 27 мая 2021

Москва и Минск, по мнению Йенса Столтенберга, "создают нестабильность"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, демонстрируемые Москвой и Минском модели поведения на мировой арене схожи.
В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

"И мы должны относиться серьезно к этому, потому что она (модель поведения - прим. ред.) нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО", - приводит слова генсека ТАСС.

Он добавил, что Россия и Белоруссия "создают нестабильность". В качестве примеров Столтенберг привел "подавление демократических протестов" и инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair.

Москва неоднократно подчеркивала, что готова к диалогу и сотрудничеству с западными партнерами, но не намерена мириться с односторонним диктатом со стороны ЕС и Соединенных Штатов.

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