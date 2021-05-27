Генсек НАТО: модели поведения России и Белоруссии очень похожи

Москва и Минск, по мнению Йенса Столтенберга, "создают нестабильность"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, демонстрируемые Москвой и Минском модели поведения на мировой арене схожи.

"И мы должны относиться серьезно к этому, потому что она (модель поведения - прим. ред.) нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО", - приводит слова генсека ТАСС.

Он добавил, что Россия и Белоруссия "создают нестабильность". В качестве примеров Столтенберг привел "подавление демократических протестов" и инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair.

Москва неоднократно подчеркивала, что готова к диалогу и сотрудничеству с западными партнерами, но не намерена мириться с односторонним диктатом со стороны ЕС и Соединенных Штатов.

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