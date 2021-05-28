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Фото улыбающихся полицейских с грабителем удивило американцев

08:32
  • пятница
  • 28 мая 2021

В центре фото - Эрик Бойкин, задержанный за вооруженное ограбление банка

Кому казенный дом трагедия, а кому и арест лучший праздник. Это раньше полиция руки выкручивала и браслеты накидывала. Могла и дубинкой отходить. Сейчас так нельзя! Фотография американского инфопортала – полицейские с арестованным грабителем банка. Радость от этой встречи, очевидно, не знает границ, передает "ТВ Центр".
На акции памяти Джорджа Флойда в США началась стрельба

На этой неделе исполнился ровно год, после того как полиция жестко задержала Джорджа Флойда. Афроамериканец, не выдержавший задержания, скончался. Америка взорвалась акциями протеста и погромами. Весь интернет завален видео, на котором белые граждане целуют ботинки чернокожим, искупая вину предков– фейков там тоже воз и маленькая тележка. Сколько магазинов разграбили, сколько "айфонов" и бутылок виски вынесли - точной статистики нет.

Но движение BLM – жизни черных имеют значение – настолько окрепло и даже разнуздалось, что его лидеры начали выступать в публичном пространстве с заявлениями о необходимости госпереворота и упразднения правосудия. Самые ушлые, собирая деньги на борьбу за права порабощенных, себя тоже не забывали.

Одна из основательниц движения BLM Патрисс Хан-Каллорс, угнетенная, конечно, принялась скупать недвижимость – только на родине в США она приобрела четыре дома ценой более 3 миллионов долларов. Присматривала виллу на Багамах, да журналисты навредили – все это рассказали публике.

Полицейский Дерек Шовин, которого обвинили в смерти Джорджа Флойда, надолго загремел в тюрьму. Поверженные в разных городах памятники тем, кого заподозрили в причастности к укреплению рабовладельческого строя, восстанавливать не стали. Америка почувствовала вкус протеста – по любому поводу и против чего угодно. Но когда сторонники Дональда Трампа толпой ввалились в американский Капитолий, цыкнули на них быстро.

После президентских выборов борцов за равноправие задвинули в тень, они свою роль исполнили. Как теперь быть с правосудием и что позволено правоохранительным органам? Преступников не задерживают в бархатных перчатках и не предлагают им бокал шампанского.

Что касается этой картинки – на ней в центре Эрик Бойкин, задержанный за вооруженное ограбление банка. Улыбки на лицах офицеров и задержанного – скорее жесткий сарказм. Тех, кому приходится действовать в стране безграничной терпимости.

Как говаривали люди знающие, кому жизнь карамелька, а кому-то сплошные муки. Увидев на фотографии компанию с улыбками во все лицо, теперь и не поверишь, что это теплая компания близких друзей. Ведь иногда в действительности все не так, как на самом деле.

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