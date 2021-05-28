Фото улыбающихся полицейских с грабителем удивило американцев

В центре фото - Эрик Бойкин, задержанный за вооруженное ограбление банка

Кому казенный дом трагедия, а кому и арест лучший праздник. Это раньше полиция руки выкручивала и браслеты накидывала. Могла и дубинкой отходить. Сейчас так нельзя! Фотография американского инфопортала – полицейские с арестованным грабителем банка. Радость от этой встречи, очевидно, не знает границ, передает "ТВ Центр".

На этой неделе исполнился ровно год, после того как полиция жестко задержала Джорджа Флойда. Афроамериканец, не выдержавший задержания, скончался. Америка взорвалась акциями протеста и погромами. Весь интернет завален видео, на котором белые граждане целуют ботинки чернокожим, искупая вину предков– фейков там тоже воз и маленькая тележка. Сколько магазинов разграбили, сколько "айфонов" и бутылок виски вынесли - точной статистики нет.

Но движение BLM – жизни черных имеют значение – настолько окрепло и даже разнуздалось, что его лидеры начали выступать в публичном пространстве с заявлениями о необходимости госпереворота и упразднения правосудия. Самые ушлые, собирая деньги на борьбу за права порабощенных, себя тоже не забывали.

Одна из основательниц движения BLM Патрисс Хан-Каллорс, угнетенная, конечно, принялась скупать недвижимость – только на родине в США она приобрела четыре дома ценой более 3 миллионов долларов. Присматривала виллу на Багамах, да журналисты навредили – все это рассказали публике.

Полицейский Дерек Шовин, которого обвинили в смерти Джорджа Флойда, надолго загремел в тюрьму. Поверженные в разных городах памятники тем, кого заподозрили в причастности к укреплению рабовладельческого строя, восстанавливать не стали. Америка почувствовала вкус протеста – по любому поводу и против чего угодно. Но когда сторонники Дональда Трампа толпой ввалились в американский Капитолий, цыкнули на них быстро.

После президентских выборов борцов за равноправие задвинули в тень, они свою роль исполнили. Как теперь быть с правосудием и что позволено правоохранительным органам? Преступников не задерживают в бархатных перчатках и не предлагают им бокал шампанского.

Что касается этой картинки – на ней в центре Эрик Бойкин, задержанный за вооруженное ограбление банка. Улыбки на лицах офицеров и задержанного – скорее жесткий сарказм. Тех, кому приходится действовать в стране безграничной терпимости.

Как говаривали люди знающие, кому жизнь карамелька, а кому-то сплошные муки. Увидев на фотографии компанию с улыбками во все лицо, теперь и не поверишь, что это теплая компания близких друзей. Ведь иногда в действительности все не так, как на самом деле.

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