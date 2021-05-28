Политолог объяснил, зачем Украине закон о коренных народах

Киев специально идет на обострение, рассказал эксперт

Зачем партия Зеленского решила поделить граждан страны на два сорта? Почему не последовало никакой реакции Запада на этот документ? И в связи с чем Киев не позвали на закрытый саммит НАТО?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Надежда – что этот закон придумывают не для того, чтобы он работал, а для того, чтобы показать свою крутость. Вообще очень сложно находить рациональные мотивации в деятельности украинского руководства последних лет. Здесь они явно идут на обострение", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram