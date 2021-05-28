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Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

08:35
  • пятница
  • 28 мая 2021

Праздник уже отметили во Владивостоке

28 мая в России отмечают День пограничника. По всей стране проходят праздничные и памятные мероприятия. Чествуют героев, отдавших свои жизни, и благодарят тех, кто сейчас защищает рубежи нашей страны, передает "ТВ Центр".

С праздником военнослужащих и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что во все времена пограничники мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны. Они чётко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей.

Протяженность государственной границы России сейчас составляет более 60 тысяч километров. Ежегодно пресекается около 45 тысяч нарушений.

Одними из первых праздник отметили во Владивостоке. У памятника пограничникам собрались ветераны и действующие военные. Они возложили цветы и венки к мемориалу.

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