Асад победил на президентских выборах в Сирии

Подведены итоги голосования

Этой ночью избирком Арабской республики объявил о победе действующего президента Сирии Башара Асада. Он набрал более 95 процентов голосов избирателей. Такую цифру обнародовал председатель сирийского парламента Хаммуда Сабаг.

За президентский пост боролись три кандидата. Явка была очень высокая - 78 процентов. Всего проголосовало более 18 миллионов сирийцев. Башар Асад избран на ещё один 7-летний срок. Уже четвёртый, но последний на этом посту. Дамаск отметил его победу салютом и масштабными гуляниями, сообщает "ТВ Центр".

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