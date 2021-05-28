В России за сутки потушили 50 лесных пожаров

Сложная обстановка в Якутии и юменской области

За сутки в России ликвидированы более 50 природных пожаров. Наиболее сложная обстановка по-прежнему в Тюменской области, передает "ТВ Центр".

Сейчас огнем охвачена территория площадью более трех тысяч гектаров. Действует 14 очагов. Угрозы населенным пунктам нет, МЧС проводит круглосуточный мониторинг как наземными силами, так и с помощью беспилотников.

Борются с огнем и в Якутии. Там собираются ввести особый противопожарный режим. Три природных возгорания находятся в 10-километровой зоне от нескольких сел. В случае ухудшения обстановки прийти на помощь жителям населенных пунктов Мар и Хандыга готовы дополнительные подразделения. Они специально направлены в этот район. Всего тушением занимаются 240 сотрудников Авиалесоохраны, задействована 21 единица техники.

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