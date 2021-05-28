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Шлепавший женщин в московском метро мужчина попал на видео

09:37
  • пятница
  • 28 мая 2021

Подозреваемый задержан

Гражданин, дававший волю рукам, арестован на 10 суток. Сотрудники УВД на московском метрополитене задержали молодого человека, который позволял себе непристойное поведение в отношении женщин. Он был неоднократно замечен в домогательствах прямо в вагонах метро. Сейчас полицейские выясняют мотивы антиобщественных поступков задержанного, а заодно проверяют, не было ли у этого пассажира подземки сообщников.

Приятная внешность в метро может привести к весьма неприятным последствиям. В московской подземке появился "охотник за ягодицами". На кадрах видно, как вполне себе обычный гражданин неприметной наружности выходит из вагона, хлопая незнакомку по мягкому месту. Причем, судя по всему, прицеливался он долго. Девушка молчать не стала, обратилась в полицию. Оказалось, этот случай для неё – не первый.

В полиции дело о нападении на мягкое место на самотёк не пустили. Отнеслись со всей твёрдостью закона. На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России "Мелкое хулиганство". Со слов молодого человека, подобные действия на территории столичного метрополитена он совершал длительное время.

В сети тут же развернулось бурное обсуждение. Одни утверждают, что это обычный флешмоб. Другие вспоминают похожие случаи. Психологи уверены – это не шутка или розыгрыш, а серьёзное отклонение. Хотя поведение нападавшего четко продумано.

"Всё-таки его действия достаточно рациональны. То есть попасться он не хочет – ни за хулиганство, ни за что другое. Поэтому всё сделано с таким расчетом. А получить удовольствие от того, что хлопнул даму по заду – хочется", - рассказал психолог Сергей Ениколопов.

Что бы сделали с любителем шлепков по пятой точке в странах победившего феминизма, даже подумать страшно. Пока же он задержан. На 10 суток. И потенциальных жертв у него в ближайшее время не предвидится.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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