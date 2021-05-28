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ФСБ раскрыла посягательства США на территориальную целостность России

08:35
  • пятница
  • 28 мая 2021

Погранслужба пресекает любые провокации

Вашингтон выдвигает необоснованные претензии Москве по поводу принадлежности ей залива Петра Великого в Приморье. США идут на провокации, ставя под сомнение территориальную целостность России, заявил  первый замдиректора Федеральной службы безопасности, руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
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Генерал пояснил: в соответствии с международными нормами и российскими законами, граница государства в море определяется по внешней границе территориальных вод - 12 морских миль от берега. А на 200 морских миль распространяется исключительная экономическая зона, которая находится за пределами территориальных вод. Однако эти правила не распространяются на так называемые исторические заливы – к которым относится, согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года, и залив Петра Великого.

"Претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации", - сказал Кулишов в приуроченном к празднованию Дня пограничника интервью РИА Новости.

Эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн" в ноябре 2020 года на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" отогнал его в нейтральные воды. В Вашингтоне маневр объяснили операцией "по обеспечению свободы судоходства" - США не считают эти воды территориальным морем России.

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