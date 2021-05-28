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Россиян предупредили о риске дефицита куриных яиц

08:29
  • пятница
  • 28 мая 2021

Производители работают в убыток

Производители куриных яиц сообщили в Минпромторг о резком снижении закупочной цены на их продукцию и попросили ведомство решить эту проблему. О ситуации рассказала гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

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Она отметила, что если произойдет обвал закупочной стоимости, то вероятным его исходом станет дефицит куриных яиц. При этом многие эксперты уверены, что на колебания цены повлияло сезонное падение спроса на яйца.

На сегодняшний день закупочные цены не перекрывают даже себестоимость производства и издержки, заявила Бобылева. Ритейлеры закупают покупают яйца по 36-45 рублей, в то время как их себестоимость в среднем составляет 49-52 рубля.

При этом данные Минсельхоза указывают на то, что цена яиц первой категории упала почти на 20% по сравнению с апрелем прошлого года, передают "Ведомости".

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