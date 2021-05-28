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Британские ученые нашли неожиданную замену бегу

09:05
  • пятница
  • 28 мая 2021

Процедура благотворно влияет на сосуды

Исследователь из Университета Ковентри Чарльз Джеймс Стюард рассказал о неожиданной замене бегу, которая может улучшить здоровье и подойдет для людей, у которых нет возможности регулярно выходить на пробежку.

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По словам Стюарда, купание в горячей ванне, как и бег, способствует повышению температуры тела и увеличению частоты сердечных сокращений. Таким образом, водные процедуры помогают укрепить сосуды и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученый отметил, что при этом горячие ванны не помогут избавиться от лишнего веса, в отличие от пробежек.

"Многие люди не хотят заниматься спортом из-за нехватки времени и мотивации. А для людей преклонного возраста или тех, кто имеет хронические заболевания, физические упражнения могут вызывать боль. Наше исследование показало, что регулярное принятие горячей ванны приносит пользу для здоровья, аналогичную аэробным упражнениям", - заявил Стюард.

В эксперименте приняли участие мужчины среднего возраста, которые регулярно посещали сауну. Оказалось, что риск приобрести сердечно-сосудистые заболевания и деменцию уменьшился у них на 50%, передает The Sun.

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