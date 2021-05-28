Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 168,7 миллиона

Летальных исходов - более3,5 миллиона

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 168,7 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро 28 мая, число выявленных случаев COVID-19 в мире составило 168 777 246. С начала пандемии умер от связанных с коронавирусом заболеваний 3 507 471 пациент.

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по числу заразившихся – там выявлено 33 217 718 случаев заболевания. На втором месте Индия с показателем в 27 369 093 заболевших. В Бразилии за время пандемии зарегистрировано 16 342 162 больных коронавирусом, сообщается на сайте университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram