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Фотограф раскрыла секреты удачных снимков

09:39
  • пятница
  • 28 мая 2021

Как правильно позировать и на что обратить внимание

Из отпуска хочется привести красивые фотографии, которые с гордостью можно показать родным и близким, но не все умеют профессионально обращаться с фотоаппаратом. Как сделать удачные снимки, не имея специальной техники и навыков, рассказала официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталья Аксенова.
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Фотограф отметила, что большая часть снимков с отдыха – однотипные и не привлекающие внимания. По ее словам, ситуацию исправить легко: чтобы сделать запоминающееся фото, достаточно обычного смартфона и знаний некоторых приемов композиции.

В первую очередь Аксенова посоветовала обращать внимание на глаза и взгляд. "Если в глазах есть огонек, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона – это их любимый человек или любовник. Тогда они начинают заигрывать с ним глазами", - поделилась секретом специалист.

Что касается позы для снимка, то здесь нужно стараться, чтобы в кадр попало как больше ломаных линий. "Еще один секрет в том, что в кадре должно быть много ломаных линий. Если в кадре рука или нога, то они должны быть согнутыми. Когда много углов в теле, то это делает фигуру и кадр интереснее. Но нужно учитывать тот момент, что части тела, которые находятся близко к объективу, визуально увеличиваются. Следует отойти подальше от фотографа, чтобы вокруг было больше воздуха", - передает Радио Sputnik слова фотографа.

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