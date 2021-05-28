ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне

09:44
  • пятница
  • 28 мая 2021

Москва получила два сертификата соответствия международным стандартам

Сергей Собянин рассказал о развитии Москвы как "умного" города. В блоге на своем сайте он сообщил, что столица получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 "Устойчивое развитие сообществ - показатели городских услуг и качества жизни" и ISO 37122 "Устойчивые города и сообщества - показатели для умных городов".

Последний будет утвержден недавно и Москва успешно прошла сертификацию по нему одной из первых.

"Эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства, отражающих эффективность внедрения "умных" технологий для повышения качества жизни горожан. Почему это важно? Потому что умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне", - считает Собянин.

Мэр добавил, что город будет продолжать создавать "умные" сервисы для москвичей, чтобы "наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.