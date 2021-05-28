Собянин: умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне

Москва получила два сертификата соответствия международным стандартам

Сергей Собянин рассказал о развитии Москвы как "умного" города. В блоге на своем сайте он сообщил, что столица получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 "Устойчивое развитие сообществ - показатели городских услуг и качества жизни" и ISO 37122 "Устойчивые города и сообщества - показатели для умных городов".

Последний будет утвержден недавно и Москва успешно прошла сертификацию по нему одной из первых.

"Эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства, отражающих эффективность внедрения "умных" технологий для повышения качества жизни горожан. Почему это важно? Потому что умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне", - считает Собянин.

Мэр добавил, что город будет продолжать создавать "умные" сервисы для москвичей, чтобы "наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни".

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