Сергунина: Правительство Москвы учредило два новых гранта на 100 млн руб. для студий анимации

Это простимулирует их развитие

Правительство Москвы учредило два новых гранта на общую сумму 100 миллионов рублей для малых и средних анимационных компаний. По замыслу столичных властей, это простимулирует рост их экономических показателей и поможет им в развитии и продвижении на конкурсах и фестивалях, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Первый грант предназначен для стимулирования создания коммерчески успешных анимационных фильмов. Прием заявок на него откроется с 31 мая. Максимальная сумма гранта для одной компании может составлять до 10 миллионов в год. Общая сумма поддержки по этому виду поддержки предусмотрена в размере 90 миллионов. Для получения поддержки студии необходимо увеличить выручку от производства фильмов на сумму, в три раза превышающую размер будущего гранта. После этого компания сможет воспользоваться поддержкой.

Еще один вид гранта предназначен для поддержки некоммерческого авторского анимационного кино. Для его получения нужно выиграть приз на одном из признанных российских или международных фестивалей авторской анимации. Общая сумма выделенных средств составит 10 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram