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ЦБ лишил лицензий два российских банка

09:37
  • пятница
  • 28 мая 2021

Проверка выявила серьезные нарушения

Два российских банка лишились лицензий. Банк России выявил серьезные нарушения в деятельности петербургского Заубер Банка и московского банка "ИРС". Первый занимал по величине активов в банковской системе России 227-е место, второй - 317-е.
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"Заубер Банком в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска", — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Что касается "ИРС", то кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность законы. Банк, в частности, завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить свои финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение.

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