Пять причин отказаться от семечек подсолнечника

Безобидные с виду, семечки могут нанести серьезный вред организму

Семечки подсолнечника обладают вредными свойствами, а потому от них лучше отказаться, посоветовала эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, как семечки могут навредить здоровью.

По словам врача, подсолнечные семечки содержат много жирных кислот, среди которых Омега-6, усиливающая воспалительные процессы в организме. Также семечки очень калорийны, они не способствуют насыщению, но вызывают аппетит. В результате любители семечек, сами того не замечая, могут набрать несколько лишних килограммов.

Кроме того, семечки приводят к старению организма. "Мы же любим семечки жареные, а это сразу источник конечных продуктов гликирования (КПГ) — одних из главных факторов старения. Наш организм в день может нейтрализовывать достаточно ограниченное количество КПГ, и я уверена, что этот резерв надо потратить на что-то по-настоящему вкусное типа шашлыка, а не на семечки", - написала Павлова в Telegram.

Она также отметила, что семечки вредны для зубов и могут содержать яйца паразитов.

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