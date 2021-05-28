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Площадь природных пожаров в России выросла в полтора раза

11:37
  • пятница
  • 28 мая 2021

Противопожарный режим действует в 50 регионах

По данным Авиалесоохраны, сейчас горит свыше четырех с половиной тысяч гектаров. И большая часть приходится на Тюменскую область. Спасатели работают в усиленном режиме, пытаясь не подпустить огонь к населенным пунктам.
В России за сутки потушили 50 лесных пожаров

Пелена густого серого облака накрыла Тюмень. Повсюду - едкий запах гари. Дышать таким воздухом тяжело и даже опасно. В нем превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ. Дым пришел из охваченных огнем Ярковского и Вагайского районов области после того, как ветер поменял направление.

В регионе сейчас самая сложная обстановка. Огнем охвачено более трех тысяч гектаров леса. Забот добавляют и тлеющие в лесах торфяники. Местным жителям сейчас запрещено выезжать на природу. Уже больше двух недель в Тюменской области действует режим ЧС. Спасатели мониторят ситуацию с возгораниями с воздуха при помощи беспилотников и привлекают к тушению тяжелую авиацию.

Непростая ситуация и в Якутии. Огнем охвачены 200 гектаров леса. На тушении лесных пожаров задействованы больше двухсот человек. В район дополнительно направлены десантники пожарной службы Якутского отделения Авиалесоохраны.

В России площадь возгораний за эти сутки выросла почти в 1,5 раза и составила свыше 4,5 тысяч гектаров. Противопожарный режим действует в 50 регионах страны. Кроме Тюмени и Якутии, много возгораний в Красноярском крае. Непростая обстановка сейчас в Омской, Новосибирской, Иркутской областях и на Алтае. В тушении задействовано больше тысячи человек, 300 единиц техники и авиация.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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