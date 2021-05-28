Когда Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии

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Владимир Путин в пятницу встретится в Сочи с Александром Лукашенко. Президенты обсудят вопросы экономического сотрудничества, а также ситуацию с задержанием в Минске российской гражданки и проблемы с авиасообщением. Вторые сутки рейсы из европейских стран в Москву находятся под угрозой срыва. Евросоюз запретил самолётам следовать через воздушное пространство Белоруссии, Минск в ответ закрыл сразу 12 направлений.

Пассажиры австрийской авиакомпании в срочном порядке меняют билеты, ищут возможность улететь в Россию. В Вене лишь пожимают плечами, обвиняя во всём Москву. Накануне наша страна не пустила самолёт Austrian Airlines в облёт Белоруссии по альтернативному маршруту. В Министерстве иностранных дел Австрии такое решение назвали странным.

Но проблема есть – необходимо согласовать новые маршруты. А на это требуется время. Тем более, в период коронавирусных ограничений, когда отсутствует регулярное сообщение. Полёты выполняют чартерные борты. Российский посол в Вене заявил, что обсуждал с австрийскими коллегами возможность отмены рейса, который проходит по незапланированному курсу.

Ранее аналогичная ситуация случилась с французской авиакомпанией. AirFrance пришлось сначала перенести, а затем отменить рейс из Парижа в Москву. Белоруссия фактически стала камнем преткновения на пути воздушных маршрутов Европа-Россия.

Произошло это сразу после инцидента с посадкой ирландского лайнера в Минске. Европа отреагировала бурно и очень организованно. Не дожидаясь результатов расследования, страны одна за другой перестали принимать самолёты "Белавиа". Минск пошёл на ответные шаги. Но противостояние продолжается. Евродепутаты от Румынии призывают все государства переименовать улицы, на которых находятся посольства Белоруссии, в честь задержанного Романа Протасевича.

Но это, как говорят сами парламентарии, лишь символическое дополнение к реальным санкциям. Очередной пакет, намекают на западе, уже свёрстан. Но такой резкий тон, оказалось, не устраивает Турцию. Анкара выступила против решительных действий в отношении Минска и заблокировала заявление НАТО, пишет Washington Post. Ведь любые рестрикции неизменно приведут к зеркальным мерам. Минск уже выразил ноту протеста участникам закрытого совещания Совбеза ООН.

"Мы не были приглашены, но мы знаем о заявлении, которое было сделано представителями восьми государств после окончания этой закрытой встречи Совбеза. Обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенитета государств — членов ООН", - заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Расследование должна провести Международная организация гражданской авиации. Промежуточный доклад обещают представить 25 июня. А уже сегодня Александр Лукашенко должен прибыть в Сочи. Основной темой встречи с Владимиром Путиным заявлена экономическое сотрудничество. Однако события последних дней в Минске едва ли останутся без внимания лидеров.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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