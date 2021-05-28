Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству вакцины от COVID-19

Он заявил об этом на заседании Совета премьер-министров стран СНГ

Борьбу с инфекционными заболеваниями, сотрудничество в области санитарной охраны и ситуацию на рынке труда в пятницу обсуждают в Минске на заседании Совета премьер-министров стран СНГ. Российскую делегацию возглавляет Михаил Мишустин.

Сначала с главами кабминов встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он, в частности, поблагодарил Россию за технологии по производству вакцины от коронавируса и призвал страны СНГ уделить больше внимания развитию общего экономического пространства.

Ну а затем делегации приступили непосредственно к переговорам - сейчас заседание проходит в узком составе, затем планируется широкий формат. Ожидается, что по итогам будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве, сообщает "ТВ Центр".

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