Разведка США добыла новые данные о происхождении COVID-19

Пока никаких подробностей не приводится

В регионы поступают дополнительные партии вакцин. По мнению медиков, прививки - лучший способ добиться коллективного иммунитета. Для этого оба компонента должны получить 60 процентов населения страны. Тем временем разведка США в очередной раз заявила о наличии данных о происхождении инфекции.

Третья вакцина от КОВИД-19 – "КовиВак" научно-исследовательского центра имени Чумакова - теперь и в Челябинской области. На этой неделе первую партию, а это 2340 доз, развезут по разным больницам региона, сообщает "ТВ Центр".

В Челябинской области теперь есть все три российские вакцины. Какую из них сделать пациенту, решает врач. Но если у человека принципиальная позиция, то поликлиники идут на встречу. Главное, чтобы прививки все-таки делали. Только так можно добиться коллективного иммунитета.

"Коллективный иммунитет - это тот иммунитет, при котором у вируса передача настолько замедлена, что исключается само понятие эпидемии. Конкретно для коронавируса такой хорошей иммунизированной прослойкой считается 60 процентов населения. Тогда он уже не будет с такой скоростью передаваться от человека к человеку", - пояснила заместитель главного врача по поликлиническим вопросам ГБУЗ ОКБ №2 Челябинска Анна Авладеева.

В Кемерове ветеранские организации проводят с пожилыми людьми консультации, популярно рассказывают о действии вакцин. Их плюсах и побочных эффектах. В городе 130 тысяч пенсионеров. Половина из них уже решилась на прививку.

А тем временем у разведки США новые данные о происхождении КОВИД-19. По крайней мере, с такой формулировкой ведомство обратилось в Белый дом. Пока ничего конкретного. Для понимания новой информации, говорит разведка, необходимы "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить - просочился вирус из лаборатории в китайском Ухане или при передаче от животного человеку. Джо Байден дал разведке на проработку вопроса еще 90 дней. Журналисты попросили подробностей. Но в ответ - никаких фактов.

В ответ на это Пекин уже ответил Соединенным Штатам. Прежде всего, фактами. США по-прежнему на первом месте по числу заболевших в мире. А это значит - за очередным расследованием, считают в Поднебесной, попытка переложить вину на других за бедственное положение американцев.

А теорию о лабораторной утечке коронавируса Китай и вовсе считает клеветой.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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