ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье стартовал форум в честь пятилетия "Юнармии"

12:05
  • пятница
  • 28 мая 2021

В мероприятии принимают участие сотни человек

В пятницу в Московской области стартовал всероссийский молодёжный форум "Дай пять", посвящённый пятилетию движения "Юнармии". На мероприятии собрались более 500 представителей организации из всех российских регионов, сообщает "ТВ Центр".

Для участников подготовлена масштабная программа, которая будет реализована в течении трёх дней. Интерактивные игры, культурологический фестиваль, квесты и школа юных корреспондентов. Главная цель - развитие и популяризация юнармейского братства и укрепление традиций движения.

"За прошедшее время "Юнармия" объединила сотни тысяч талантливых, энергичных, целеустремлённых ребят из разных регионов России. В "Юнармию" вступают, чтобы закалить дух и характер, научиться работать в команде, пройти достойную военную, спортивную подготовку, постичь азы профессии, обрести надёжных друзей и товарищей", - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Форум в честь пятилетия "Юнармии"
Форум в честь пятилетия "Юнармии"
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Форум в честь пятилетия "Юнармии"
Форум в честь пятилетия "Юнармии"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.