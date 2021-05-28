В Подмосковье стартовал форум в честь пятилетия "Юнармии"

В мероприятии принимают участие сотни человек

В пятницу в Московской области стартовал всероссийский молодёжный форум "Дай пять", посвящённый пятилетию движения "Юнармии". На мероприятии собрались более 500 представителей организации из всех российских регионов, сообщает "ТВ Центр".

Для участников подготовлена масштабная программа, которая будет реализована в течении трёх дней. Интерактивные игры, культурологический фестиваль, квесты и школа юных корреспондентов. Главная цель - развитие и популяризация юнармейского братства и укрепление традиций движения.

"За прошедшее время "Юнармия" объединила сотни тысяч талантливых, энергичных, целеустремлённых ребят из разных регионов России. В "Юнармию" вступают, чтобы закалить дух и характер, научиться работать в команде, пройти достойную военную, спортивную подготовку, постичь азы профессии, обрести надёжных друзей и товарищей", - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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