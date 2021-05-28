В Москве открылась выставка "Страна мечтателей – страна героев"

Ее приурочили к двум важным датам

В Москве в Государственном музее современной истории России открылась выставка "Страна мечтателей - страна героев". Она приурочена сразу к двум важным датам - годовщинам создания и распада СССР, сообщает "ТВ Центр".

На выставке - больше тысячи уникальных предметов. А также мультимедийные экспонаты, рассказывающие о жизни, целях и свершениях реальных советских людей: рабочих, художников, военных и учёных. Именно они смогли победить в Великой Отечественной и фактически заново отстроить государство.

Отдельное внимание уделили теме освоения космоса. Проект удалось реализовать при помощи президентского гранта.

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