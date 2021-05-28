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В Москве открылась выставка "Страна мечтателей – страна героев"

12:02
  • пятница
  • 28 мая 2021

Ее приурочили к двум важным датам

В Москве в Государственном музее современной истории России открылась выставка "Страна мечтателей - страна героев". Она приурочена сразу к двум важным датам - годовщинам создания и распада СССР, сообщает "ТВ Центр".

На выставке - больше тысячи уникальных предметов. А также мультимедийные экспонаты, рассказывающие о жизни, целях и свершениях реальных советских людей: рабочих, художников, военных и учёных. Именно они смогли победить в Великой Отечественной и фактически заново отстроить государство.

Отдельное внимание уделили теме освоения космоса. Проект удалось реализовать при помощи президентского гранта.

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Выставка "Страна мечтателей - страна героев"
Выставка "Страна мечтателей - страна героев"
Выставка "Страна мечтателей - страна героев"
Выставка "Страна мечтателей - страна героев"
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