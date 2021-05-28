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Роспотребнадзор оценил влияние вакцинации на мутации вируса

10:00
  • пятница
  • 28 мая 2021

Вероятность появления новых штаммов снижается

Вероятность мутации вируса снижается благодаря принятым мерам профилактики и вакцинации от коронавируса., отмечают эксперты Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркивают важность своевременной прививки от COVID-19.
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"Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора ведут постоянное наблюдение за изменчивостью вируса. Пока не выявлено значимых изменений, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс, отмечается в сообщении. В ведомстве подчеркивают, что состав вакцин можно будет изменить – если выяснится, что какой-либо из препаратов менее эффективен против одного или нескольких штаммов.

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