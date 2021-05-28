"Самое сокровенное в моей жизни": Седокова поделилась переживаниями от разлуки с дочерью

Девочка живет с папой в США

Певица Анна Седокова призналась, что очень тяжело переносит разлуку с дочерью и каждый раз счастлива, когда ей удается встретиться со своим ребенком. 9-летняя Моника живет в США с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. После развода экс-супруг исполнительницы через суд получил право воспитывать дочь единолично.

Седокова подчеркнула, что сейчас все разногласия между ней и бывшим мужем улажены, и она наконец получила возможность беспрепятственно навещать своего ребенка.

"Знаете, эти встречи — самое сокровенное в моей жизни. Это невероятно счастливое время, несмотря на то, что у нас была очень сложная ситуация, о которой пока не могу говорить. Но главное — мы ее прошли. Невероятное счастье, когда ты можешь обнимать и прижимать к себе своего ребенка!" - заявила певица.

Исполнительница рассказала, что в свою последнюю встречу они с Моникой отправились путешествовать по США в компании нынешнего мужа певицы. Седокова добавила, что жизнь непредсказуема, и даже любящая и преданная ребенку мать может оказаться оторванной от него, передает Tele.ru.

У Анны Седоковой трое детей: 16-летняя дочь Алина, 9-летняя Моника и 4-летний сын Гектор.

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