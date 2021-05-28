В России выявили 9252 новых заболевших коронавирусом

Вылечились 9385 человек

В России за минувшие сутки выявили 9252 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3274. В Подмосковье за сутки заболели 746 человек.

Выздоровели за сутки 9385 человек. Скончались 404 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 5044459 человек. Вылечились 4661234, умерли 120406 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 137,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 521596 человек.

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